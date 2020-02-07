Петербурженку ждет суд за нападение на врача скорой помощи

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Бригада скорой помощи приехала на вызов к пациентке, которой потребовалась госпитализация. Когда медики проверяли оборудование для транспортировки больной, к автомобилю подбежала незнакомка. Она вцепилась в волосы врача, ударила и нецензурно обругала ее.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга передала уголовное дело мировому судье.