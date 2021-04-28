Петербурженку задержали с 3,6 кг мефедрона

Правоохранители задержали женщину, у которой при себе обнаружили 3,6 килограмма наркотического вещества мефедрона. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.

Полицейские осмотрели автомобиль женщины недалеко от одной из железнодорожных станций в Ленинградской области. В багажнике у нее нашли пареты с порошком белого цвета с резким запахом. Позже экспертиза показала, что это наркотики.

Стало известно, что 35-летняя жительница Петербурга покупала наркотики через интернет и распространяла посредством закладок. Деньги ей присылали на электронный счет. За год работы она выручила около миллиона рублей. Женщину арестовали.