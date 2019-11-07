Петербурженку отправили в колонию за угон 10 иномарок
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга отправила местную жительницу Кристину К. в исправительную колонию общего режима на два года и восемь месяцев. Женщина была замешана в серии автомобильных краж. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Суд установил, что женщина организовала преступную группу, в которую вошли восемь человек. Хулиганы угнали 10 Ford Focus и Hyundai Solaris с апреля по июнь 2017 года. Злоумышленники разбирали иномарки на запчасти и продавали детали.
Сумма ущерба — около трех миллионов рублей.
При этом обвиняемая перегоняла машины по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она перевозила их с мест преступлений в арендованные гаражные боксы, где прятала сворованные иномарки.
По решению суда, правонарушительницу отправили в исправительную колонию общего режима на два года и восемь месяцев.