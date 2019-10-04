Петербурженки устроили смертельную поножовщину
Две жительницы Невского района Санкт-Петербурга поссорились, а потом дело дошло и до поножовщины. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщины подрались в квартире на Шлиссельбургском шоссе днем 3 октября. После этого одна из них схватила нож и ударила оппонентку в спину и шею. От полученных колото-резаных ран пострадавшая скончалась на месте.
В полицию позвонил сосед, который рассказал о драке за стенкой. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.
Правоохранители изъяли вырезы ковра, пять ножей, ножницы, банки из-под пива, а еще записку с рукописным текстом и мобильный телефон.