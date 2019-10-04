Петербурженки устроили смертельную поножовщину

Женщины подрались в квартире на Шлиссельбургском шоссе днем 3 октября. После этого одна из них схватила нож и ударила оппонентку в спину и шею. От полученных колото-резаных ран пострадавшая скончалась на месте.

В полицию позвонил сосед, который рассказал о драке за стенкой. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.

Правоохранители изъяли вырезы ковра, пять ножей, ножницы, банки из-под пива, а еще записку с рукописным текстом и мобильный телефон.