Криминал 25 февраля 2024, 18:18 Петербурженке пригрозили уголовным делом за дискредитацию армии Девушке из Петербурга пригрозили уголовным делом за пикет у памятника Шевченко РИА «Новости»

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Юной жительнице Санкт-Петербурга грозит уголовное дело за повторную дискредитацию ВС России. Девушка организовала пикет у памятника Тарасу Шевченко в Северной столице, сообщила «Фонтанка».

На плакате, с которым она вышла в публичное место, она написала цитату на украинском языке.

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Ранее подозреваемая испортила черным маркером инсталляцию «Два сердца», которая стала символом побратимства Петербурга и Мариуполя и установлена на Дворцовой площади.

В феврале Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Этот закон внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны.