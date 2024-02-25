25 февраля 2024, 18:18
Петербурженке пригрозили уголовным делом за дискредитацию армии
Девушке из Петербурга пригрозили уголовным делом за пикет у памятника Шевченко
Юной жительнице Санкт-Петербурга грозит уголовное дело за повторную дискредитацию ВС России. Девушка организовала пикет у памятника Тарасу Шевченко в Северной столице, сообщила «Фонтанка».
На плакате, с которым она вышла в публичное место, она написала цитату на украинском языке.
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Ранее подозреваемая испортила черным маркером инсталляцию «Два сердца», которая стала символом побратимства Петербурга и Мариуполя и установлена на Дворцовой площади.
В феврале Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Этот закон внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны.
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