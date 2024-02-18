Криминал 18 февраля 2024, 19:19 Петербурженке избрали меру пресечения по делу о тату с церквями и котами Суд отправил под подписку о невыезде петербурженку по делу о скандальных тату РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения тату-мастеру Дарье К. по делу об оскорблении чувств верующих. Теперь девушка находится под подпиской о невыезде, сообщила «Фонтанка».

Издание 78.ru ранее уточняло, что причиной возбуждения дела стали татуировки с изображением котов и церквей. Источник «Фонтанки» добавил, что не позднее апреля прошлого года мастер также делала фото тату на голени с изображением православного креста и Иисуса Христа в искаженной форме. Эти снимки она потом выложила в Telegram.

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Фото привлекли внимание правозащитного центра «Сорок сороков». В Telegram-канале центра сообщалось о мастере, которая делала кощунственные татуировки. Активисты указали, что автор этих тату работает в салоне, хозяйкой которого является Дарья К., а затем обратились в полицию с просьбой задержать ее.

Источник «Фонтанки» добавил, что Дарью К. задержали ночью 17 февраля в аэропорту Пулково. Она собиралась улететь в Армению через Москву. Против нее возбудили дело о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.