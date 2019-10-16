Петербурженка забила соседа до смерти молотком и расчленила его труп

По данным информагентства, мужчину убили 29 марта в одной из коммуналок в Кустарном переулке. Женщина повздорила с соседом и ударила его по голове молотком. После того, как он скончался, подозреваемая расчленила его труп.

«Утро.ру» рассказало, что части тела обнаружили в начале апреля на Канонерском острове. По версии следствия, женщина несколько раз перевозила их на маршрутке, завернув в полиэтиленовые пакеты.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения», — отметили в пресс-службе ведомства.