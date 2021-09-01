Петербурженка ударила ножом соседа по квартире

Жительница Санкт-Петербурга ударила ножом соседа по коммунальной квартире. Теперь она отправится в тюрьму. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Уточняется, что между ними произошел конфликт. В результате женщина ударила соседа овощным ножом в спину.

Она рассказала, что сосед неоднократно шумел, и она просила его вести себя потише. На это мужчина реагировал неадекватно.

В результате ее приговорили к одному году и трем месяцам тюрьмы.