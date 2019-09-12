Петербурженка ударила мужа ножом в живот
Полицейские Санкт-Петербурга задержали местную жительницу, которая с ножом напала на мужа в квартире на Кавалергардской улице. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Супруги, которые живут в Центральном районе, поссорились 11 сентября. Женщина обиделась, схватила нож и ударила 44-летнего мужа ножом в живот.
Мужчина дозвонился до экстренных служб, его отвезли в больницу. Кроме того, к дому приехали сотрудники Росгвардии и задержали 38-летнюю нападавшую. Позже ее отвезли в 76-е отделение полиции.