Петербурженка ударила мужа ножом в живот

Супруги, которые живут в Центральном районе, поссорились 11 сентября. Женщина обиделась, схватила нож и ударила 44-летнего мужа ножом в живот.

Мужчина дозвонился до экстренных служб, его отвезли в больницу. Кроме того, к дому приехали сотрудники Росгвардии и задержали 38-летнюю нападавшую. Позже ее отвезли в 76-е отделение полиции.