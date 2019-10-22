Петербурженка стала жертвой ограбления и изнасилования в парадной
В Санкт-Петербурге в парадной одного из домов на Ленинском проспекте четверо неизвестных отобрали у женщины 4,3 тысячи рублей, а один молодой человек изнасиловал ее, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, в понедельник, 21 октября, в парадной на женщину напали четверо молодых людей. Они отобрали у нее 4,3 тысячи рублей, один молодой человек изнасиловал ее. После они скрылись с места преступления.
Полиция задержала четверых подозреваемых: двух молодых людей в возрасте 20 и 21 года, а также двух девушек 18 и 20 лет. Пятую подозреваемую, женщину 28 лет, разыскивают.