Петербурженка стала жертвой ограбления и изнасилования в парадной

По данным следствия, в понедельник, 21 октября, в парадной на женщину напали четверо молодых людей. Они отобрали у нее 4,3 тысячи рублей, один молодой человек изнасиловал ее. После они скрылись с места преступления.

Полиция задержала четверых подозреваемых: двух молодых людей в возрасте 20 и 21 года, а также двух девушек 18 и 20 лет. Пятую подозреваемую, женщину 28 лет, разыскивают.