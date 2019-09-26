Петербурженка сбежала из-под домашнего ареста. Ее подозревают в убийстве
В Санкт-Петербурге 33-летняя женщина, подозреваемая в убийстве, сбежала из-под домашнего ареста. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, женщину заключили под домашний арест в начале июля. Правоохранители заподозрили ее в убийстве, которое предположительно было совершено в состоянии аффекта. В минувший понедельник 23 сентября подозреваемая сбежала и скрылась на своей иномарке Great Wall в неизвестном направлении. Машину объявили в федеральный розыск.