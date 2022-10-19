Женщина пойдет под суд за подделку документов дочери при зачислении ее в петербургскую гимназию | 360°

19 октября 2022, 13:05
Женщина пойдет под суд за подделку документов дочери при зачислении ее в петербургскую гимназию
Суд пройдет над жительницей Ижевска, которая пыталась незаконно устроить свою дочь в гимназию в Санкт-Петербурге. Для этого она подделала свидетельство о регистрации девочки, сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
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Правоохранители завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Расследование завершилось. Материалы дела передали в суд.
Санкт-Петербург
Суд
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