Петербурженка обвинила няню в убийстве двухлетней дочери

Жительница Санкт-Петербурга обвинила няню в смерти своей двухлетней дочери. Ребенок погиб 30 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Маsh на Мойке».

По имеющимся данным, 34-летняя женщина имела проблемы со здоровьем, в связи с чем в 2021 году отдала дочь на попечение посторонней женщине, выплачивая ей за труды по 700 рублей в сутки. Девочка жила у няни непрерывно на протяжении восьми месяцев.

Мать в последний раз видела девочку 4 декабря. 30 января няня сообщила ей по телефону, что ребенок не дышит. Женщина приехала на квартиру, где находился ребенок и обнаружила, что ее дочь сильно избита. Что именно произошло, неизвестно.

В настоящее время няню — 34-летняя уроженку Киргизии — задержали полицейские. По данным СМИ, в соцсетях она старалась не раскрывать подробностей своей жизни, выкладывала только религиозный контент.

Ранее сообщалось, что жительница Ленинградской области разбила молотком голову 10-летней дочери. Ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Также на нее завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.