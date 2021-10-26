Петербурженка обвинила бывшего супруга в педофилии

Жительница Санкт-Петербурга написала заявление в полицию 25 октября. Она обвинила своего бывшего супруга в домогательствам по отношению к ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщина заявила, что первые развратные действия подозреваемый совершил, когда девочке было около 6-7 лет.

Мать ребенка заявила, что 12 октября ее бывший супруг с помощью мессенджера пытался совратить ее 16-летнюю дочь. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.