Петербурженка обратилась в полицию после многолетнего насилия от родственника

Накануне 19-летняя жительница Санкт-Петербурга написала заявление в полицию. Она рассказала, что на протяжении почти десяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны дяди 1984 года рождения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Потерпевшая проживала в одной квартире вместе с бабушкой, тетей и ее супругом. Мужчина начиная с 2011 года проявлялся к еще несовершеннолетней девушке сексуальный интерес. В возрасте 12 лет подозреваемый предложил девушке стать его любовницей. В этот день он впервые совершил в отношении пострадавшей развратные действия. Спустя несколько лет мужчина с помощью угроз и побоев изнасиловал несовершеннолетнюю.

Следователи проводят проверку.