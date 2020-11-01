Петербурженка нашла человеческую ступню на берегу Финского залива

Женщина вышла на прогулку 31 октября, около 18:00. Тогда она и увидела скелетированную ступню на берегу, приблизительно в шести километрах от деревни Дубки. Находку она сделала на территории стройплощадки.

О ней 33-летняя местная жительница сообщила в полицию. Правоохранители прибыли на место и также обнаружили зеленый резиновый сапог и один черный носок. Останки переданы в морг на исследование, отметило информационное агентство «Невские новости».

В конце июля в петербургской квартире нашли расчлененный труп украинского рэпера и звезды реп-батлов Versus Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). Жена музыкального исполнителя Марина Кохал заявила, что супруг умер от передозировки наркотиков. Она же потом расчленила его тело, чтобы якобы спасти от дурной славы после обнародования информации. Однако запрещенных веществ в крови погибшего не обнаружили. Следствие уверено в том, что это было заранее спланированное убийство.