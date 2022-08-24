Петербургскую предпринимательницу заподозрили в торговле контрафактными сигаретами

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнюю предпринимательницу, которую заподозрили в торговле контрафактной табачной продукцией. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, на Выборгском шоссе нашли склады с поддельным товаром. В нескольких павильонах оказалось около 140 тысяч пачек сигарет различных брендов с поддельными акцизными марками. Отмечается, что подозреваемая продавала их через розничные торговые точки. Возбуждено уголовное дело.