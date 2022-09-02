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Мир

04 сентября 2022, 05:19

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Криминал

02 сентября 2022, 18:57

Петербургскую пенсионерку обворовали в стоматологии

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В Санкт-Петербурге местная пенсионерка осталась без золотой цепочки после похода в стоматологию. Об этом сообщила Neva.Today.

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За помощью к правоохранителям обратилась 74-летняя горожанка, которая сообщила о пропаже своего ювелирного украшения. По ее словам, она оставила золотую цепочку на тумбочке около входа в рентген-кабинет. Через какое-то время пенсионерка обнаружила, что украшение пропало. Возбуждено уголовное дело.

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