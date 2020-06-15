Петербургского ученого обвинили в госизмене в пользу Китая

«Валерию Митько вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в Китай (ст. 275 УК РФ — прим. ред.)», — заявил Иван Павлов.

Как сообщили изданию источники, близкие к делу, Митько выполнял шпионское задание от представителей Китая — собирал документы о разработке в области гидроакустики и обнаружения подводных лодок и вывозил их за границу. Все это, по данным собеседника, происходило в 2017–2018 годах.

Сам адвокат заявил, что ученый брал с собой в командировки только те материалы, которые были связаны с его непосредственной научной деятельностью.

Информация о домашнем аресте ученого появилась только сейчас, но Митько предъявили обвинение еще в феврале 2020 года, а в начале июня меру продлили до октября. Ему запрещено выходить на прогулки и даже общаться с собственными детьми, которые проходят по делу как свидетели.

Ранее другого ученого — экс-сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина — выпустили по УДО из колонии. Его осудили за государственную измену в 2016 году.