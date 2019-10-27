Петербургского следователя отпустили на волю по делу о взятке в 19 млн рублей

Оба проходят обвиняемыми по делу о посредничестве в передаче взятки размером 19 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», всего в деле фигурируют пятеро подозреваемых.

Изначально предприниматель по фамилии Юнг передал эту сумму адвокату Алексею Одинцову, чтобы против бизнесмена закрыли дело о незаконном выводе из России 700 миллионов рублей.

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Юриста задержали оперативники ФСБ, он согласился сотрудничать и передал 19 миллионов заместителю транспортной прокуратуры Тимуру Горному.

Горный также согласился на сотрудничество и передал взятку заместителю следственного отдела по Приморскому району Петербурга Алексею Шиманскому. От того деньги попали оперативнику управления МВД по противодействию коррупции Кириллу Лисовому.

Под контролем ФСБ почти все деньги заменили муляжом.

Одинцова и Горного суд ранее отпустил под подписку о невыезде.