Петербургского школьника обвинили в попытке убийства родителей

Подросток из Санкт-Петербурга пытался убить собственных родителей и маленькую племянницу, сообщили в СК. Довести задуманное до конца школьнику помешал отец.

Следователи уже предъявили молодому человеку 2005 года рождения обвинения и намерены ходатайствовать об аресте. Ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ночь на 8 ноября, считают в ведомстве, подозреваемый в квартире на Лужской улице напал на маленькую девочку. Свою жертву он трижды пырнул ножом.

Пострадавшая приходится подростку племянницей. Сейчас она находится в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.

После расправы над девочкой школьник начал стрелять из травматического пистолета в отца и мать. Женщине 1963 года рождения и 49-летнему мужчине он целился в голову. Нападавшего удалось задержать благодаря сопротивлению, которое оказал глава семьи.

Возбуждено уголовное дело. Ранее соседи пострадавших заявили, что никогда не слышали каких-либо конфликтов. Подростка они назвали воспитанным мальчиком.