Петербургского начальника ГУ МВД заподозрили в краже квадроцикла

По данным следствия, начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления присвоил квадроцикл, числившийся на балансе ОМВД. Подчиненным, по версии следователей, он поручил списать технику, снять с нее ведомственные спецсигналы и передать ему.

Сумма ущерба оценивается в 550 тысяч рублей. Квадроцикл сейчас изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка в отношении подозреваемого. После нее сотрудника уволят в связи по дискредитирующим основаниям. В случае установления вины сотрудника его ждет наказание в соответствии с законодательством.