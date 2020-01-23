Петербургского начальника ГУ МВД заподозрили в краже квадроцикла
В Санкт-Петербурге задержали руководителя подразделения ГУ МВД России. Мужчину подозревают в хищении служебного квадроцикла, сообщило ИА «Невские новости».
По данным следствия, начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления присвоил квадроцикл, числившийся на балансе ОМВД. Подчиненным, по версии следователей, он поручил списать технику, снять с нее ведомственные спецсигналы и передать ему.
Сумма ущерба оценивается в 550 тысяч рублей. Квадроцикл сейчас изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка в отношении подозреваемого. После нее сотрудника уволят в связи по дискредитирующим основаниям. В случае установления вины сотрудника его ждет наказание в соответствии с законодательством.