Эксклюзив 31 августа 2023, 22:30 Петербургского кальянщика заподозрили в убийстве бросившей его девушки СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девушки в Ленобласти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело молодой девушки с ножевыми ранениями нашли в лесополосе города Мурино Ленинградской области. По подозрению в расправе следователи задержали ее бывшего молодого человека, работающего кальянщиком в одном из заведений Санкт-Петербурга. Подробности «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, расставание с девушкой кальянщик переживал тяжело и затаил обиду. К предстоящему убийству приготовился заранее. За несколько дней предложил бывшей пассии встретиться утром около на улице Авиаторов Балтики под предлогом поиска закладки с наркотиками.

Реклама

С собой молодой человек взял нож. В ходе прогулки разгорелась ссора, и злоумышленник пустил свое оружие в дело. Сбежал он через гаражи. Дома постирал одежду, а окровавленное оружие и кроссовки выбросил в мусор.

Тревогу забили родители девушки и ее новый молодой человек. Они написали заявления в полицию, которая в ходе поисков нашла тело погибшей.

В распоряжении «360» оказалось видео с места убийства. С девушкой расправились в поле, недалеко от лесополосы.

В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что после обнаружения трупа девушки завели уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым по делу стал ее бывший молодой человек, которого задержали. В ближайшее время следователи подадут в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.