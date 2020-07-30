Петербургского депутата задержали во время получения взятки

Депутата петербургского Заксобрания от «Единой России» Романа Коваля 30 июля задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и автомобиля на общую сумму более 15 млн рублей», — сказали в СК. При этом помощника депутата тоже задержали.

За вознаграждение депутат обещал поспособствовать в выделении денег через поправки к законопроекту «О бюджете Санкт-Петербурга» государственным организациям, которые заключали госконтракты с предпринимателей, давшим взятку, предполагает следствие. Размер вознаграждения составил 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.

«При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат», — пояснили в ведомстве.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. А его помощник может ответить по статье за пособничество. Сейчас проводятся следственные работы и обыски.

Ранее в Калининграде местная жительница попыталась дать взятку министру. Женщина хотела отдать чиновнику 15 миллионов рублей за переоформление лесного участка.