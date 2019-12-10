Петербургского депутата уличили в краже уборочной техники
Петербургский депутат муниципального образования «Правобережный» стал фигурантом уголовного дела о краже уборочной техники. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, 64-летний директор муниципального унитарного предприятия и депутат МО «Правобережный» реализовал мошенническую схему завладения уборочной техникой.
Проводившая оценку организация занизила стоимость муниципальной техники. Затем подконтрольная подозреваемому коммерческая структура приобрела ее.
Сумму ущерба оценили более, чем в 2,4 миллиона рублей, сообщил портал «Дни.ру».
По сообщению сайта «78.ру», следствие по делу пока не завершено. Решается вопрос о предъявлении обвинения.