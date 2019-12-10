Петербургского депутата уличили в краже уборочной техники

По версии следствия, 64-летний директор муниципального унитарного предприятия и депутат МО «Правобережный» реализовал мошенническую схему завладения уборочной техникой.

Проводившая оценку организация занизила стоимость муниципальной техники. Затем подконтрольная подозреваемому коммерческая структура приобрела ее.

Сумму ущерба оценили более, чем в 2,4 миллиона рублей, сообщил портал «Дни.ру».

По сообщению сайта «78.ру», следствие по делу пока не завершено. Решается вопрос о предъявлении обвинения.