Криминал 16 августа 2023, 23:17 Петербургского депутата арестовали из-за развратной переписки со школьником Депутата из Петербурга арестовали по подозрению в развратном общении с ребенком Pxhere

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Депутата муниципального округа Ржевка в Петербурге Игоря Губайдулина заключили под стражу. Его задержали по подозрению в непристойной переписке с ребенком. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Как установило следствие, парламентарий переписывался с ребенком 2011 года рождения. Они обсуждали запретные темы и обменивались эротическими снимками.

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«Следователь указал, что при осмотре телефона обвиняемого у него также была найдена фотография обнаженного несовершеннолетнего лица мужского пола», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили «Известия», Губайдулина арестовали до 11 октября по статье «Развратные действия». В пресс-службе добавили, что депутат не признал свою вину. Он попросил у суда выйти под залог или назначить домашний арест.

Еще один подобный случай произошел в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали 63-летнего тренера по каратэ по подозрению в развращении школьника. Как сообщила мать ребенка, это происходило, когда мальчик и мужчина были в детском лагере в Краснодарском крае.