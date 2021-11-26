Петербургского бизнесмена Ебралидзе арестовали по делу о хищении 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге арестовали бизнесмена Александра Ебралидзе. Его подозревают в хищении трех миллиардов рублей. Свою вину предприниматель не признал.

Меру пресечения для Ебралидзе выбрал Куйбышевский районный суд, оставив его под стражей до 23 декабря. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Ебралидзе в период с 1 января 2014 по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение <…> денег, хранящихся в АО «АКБ «Констанс-Банк», на сумму 2 917 236 089,13 рубля», — отмечено в публикации.

Бизнесмена задержали 24 ноября. Он не признался во вменяемом ему преступлении и отказался от дачи показаний. Следователи ходатайствовали о его аресте, поскольку опасались, что мужчина скроется от предварительного следствия и суда и покинет пределы России.

«Местонахождение денежных средств не установлено. Ранее Ебралидзе отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет обширные связи в криминальном мире», — подчеркнули в пресс-службе.

В ходе обыска в рабочем кабинете предпринимателя 24 ноября правоохранители обнаружили электронную переписку, которая указала на осведомленность Ебралидзе в организации заказных убийств.

«Констанс-Банк», напомнила «Фонтанка», Александр Ебралидзе основал в 1993 году. В августе 2016-го у банка отозвали лицензию, отдав его Агентству по страхованию вкладов. За четыре дня до этого стало известно об исчезновении из банковской кассы трех миллиардов рублей. Следователи подозревают, что ее опустошили Ебралидзе вместе с сообщником.