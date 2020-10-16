Петербургский суд отказался арестовывать школьницу, подозреваемую в убийстве бабушки

Приморский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия, требующего арестовать 15-летнюю девушку. Она подозревается в убийстве своей бабушки.

Следствие считает, что школьница 14 октября пришла в гости к бабушке, а затем убила ее. Об этом заявили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии правоохранителей, девушка нанесла 78-летней пенсионерке как минимум 12 ударов в живот и голову неизвестным предметом. Еще один удар пришелся по рукам. Пожилая женщина скончалась на месте от колото-резаных ран. Подросток свою вину не признает, от дачи показаний отказывается.

Уточняется, что у следствия не было никаких документов, которые могли бы послужить основанием для открытия уголовного дела.

«Не представлено данных относительно события преступления, сведений о самом факте, времени, дате и причине смерти потерпевшей. Отсутствуют осмотр места происшествия, сведения об обнаружении трупа с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Также нет сведений о том, что смерть наступила вследствие преступления. Поэтому суд не видит оснований, чтобы арестовывать школьницу и предъявлять ей обвинения.

«Нет возможности проверить причастность обвиняемой к преступлению», — заключили в пресс-службе.

Тем не менее ранее Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу заявил, что в отношении подозреваемой открыто уголовное дело об убийстве. Об этом написал «Газета.ru».

«360» удалось пообщаться со знакомой девушки. Приятельница рассказала, что школьница считалась проблемным подростком. Она сбегала из дома из-за сложных отношений с родителями.