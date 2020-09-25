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    25 сентября 2020, 19:13

    Петербургский пенсионер купил за 17 тысяч рублей «уникальный» массажный электроприбор

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге правоохранители задержали женщину по подозрению в мошенничестве, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    По данным издания, за помощью к полицейским обратился 84-летний пенсионер. По его словам, в середине июля к нему в квартиру пришла женщина и представилась медработником. Она продала ему массажный электроприбор, который якобы обладал особыми лечебными свойствами.

    Петербуржец отдал за это устройство 17 тысяч рублей, и только после ухода женщины понял, что оказался обманут. Накануне подозреваемую задержали. Выяснилось, что она неоднократно была судима, в основном за кражи. Возбуждено уголовное дело.

    Ранее стало известно о новым виде мошенничества в интернете. Преступники взламывают страницы людей, выкладывающих снимки детей, и от имени родителей просят помощи детям, используя поддельные справки и документы.

    «Это очень красивый выверенный текст, похожий на официальные посты от благотворительных организаций, которые настоящие. Будет разведка профиля, что у людей есть семья, дети, родственники. Им будет отправлено такое персонализированное сообщение», — рассказала заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.

    Новости SMI.FM