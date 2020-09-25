Петербургский пенсионер купил за 17 тысяч рублей «уникальный» массажный электроприбор

По данным издания, за помощью к полицейским обратился 84-летний пенсионер. По его словам, в середине июля к нему в квартиру пришла женщина и представилась медработником. Она продала ему массажный электроприбор, который якобы обладал особыми лечебными свойствами.

Петербуржец отдал за это устройство 17 тысяч рублей, и только после ухода женщины понял, что оказался обманут. Накануне подозреваемую задержали. Выяснилось, что она неоднократно была судима, в основном за кражи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о новым виде мошенничества в интернете. Преступники взламывают страницы людей, выкладывающих снимки детей, и от имени родителей просят помощи детям, используя поддельные справки и документы.

«Это очень красивый выверенный текст, похожий на официальные посты от благотворительных организаций, которые настоящие. Будет разведка профиля, что у людей есть семья, дети, родственники. Им будет отправлено такое персонализированное сообщение», — рассказала заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.