Петербургский педофил вновь надругался над ребенком, находясь на условке

29 октября в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку. Полиция возбудила уголовное дело в этот же день.

Правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный гражданин 1976 года рождения.

Мужчину уже привлекали ранее к ответственности за подобное преступление в 2017 году. Как сообщило ИА Nation News, тогда он отделался тремя годами условного срока.