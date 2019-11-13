  • Петербургский педофил вновь надругался над ребенком, находясь на условке

    13 ноября 2019, 20:28

    Ирина Нагайникова

    Петербуржец уже совершал аналогичное преступление в 2017 году, однако получил условный срок, сообщило ИА «Невские новости».

    29 октября в Санкт-Петербурге изнасиловали девочку. Полиция возбудила уголовное дело в этот же день.

    Правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный гражданин 1976 года рождения.

    Мужчину уже привлекали ранее к ответственности за подобное преступление в 2017 году. Как сообщило ИА Nation News, тогда он отделался тремя годами условного срока.