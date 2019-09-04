Петербургский гипермаркет обокрал молодой человек в одежде курьера

По данным издания, на мужчине, кроме фирменной желтой куртки, была брендированная термосумка, в которую он, по всей видимости, и уложил продукты. В списке украденного значатся смеси с сухофруктами, орехи, свыше 20 упаковок с красной рыбой и разнообразными сырами. Отмечается, что нарушитель не вызвал подозрений ни у охранников, ни у продавцов магазина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.