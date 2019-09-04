Петербургский гипермаркет обокрал молодой человек в одежде курьера
В Санкт-Петербурге обнесли гипермаркет «Перекресток», который находится на проспекте Пятилеток. В краже заподозрили одного из посетителей магазина, на котором была одежда курьера сервиса по доставке еды. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, на мужчине, кроме фирменной желтой куртки, была брендированная термосумка, в которую он, по всей видимости, и уложил продукты. В списке украденного значатся смеси с сухофруктами, орехи, свыше 20 упаковок с красной рыбой и разнообразными сырами. Отмечается, что нарушитель не вызвал подозрений ни у охранников, ни у продавцов магазина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.