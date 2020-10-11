Петербургских врачей обвинили в хищении онкопрепаратов на 100 млн рублей

В субботу, 10 октября, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД и ФСБ провели серию обысков по 35 адресам.

В результате были изъяты «документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарственные препараты». В полицию доставили «более пятнадцати человек», которых проверяют на причастность к противоправной деятельности.

По версии следствия, в течение пяти лет лекарства похищали в разных медицинских организациях. Затем их продавали оптом и в розницу. В прокуратуре Петербурга уточнили, что эти препараты поступали в больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По данным «Фонтанки«, в организации преступной схемы подозревают 51-летнего жителя Петербурга Сергея Войтовича — он работал в фармацевтической компании.

Обыски прошли в квартирах врачей, а также в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете, городском и областном онкологических диспансерах.

Врачи, с которыми пообщалось издание, выразили недоумение из-за громкого дела, поскольку похищенные препараты «поставляются исключительно под конкретных пациентов».