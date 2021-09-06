Петербургские следователи раскрыли убийство мужчины спустя 11 лет

Следователи раскрыли преступление, совершенное в 2010 году. Подозреваемый уже отбывает наказание в колонии за другое преступление, сообщили «Невские новости».

В 2010 году в одном из поселков в Ленинградской области было обнаружено тело мужчины. С тех пор дело не могли раскрыть: расследование несколько раз возобновляли и снова закрывали за отсутствием подозреваемых.

Спустя 11 лет следователи получили новую информацию от свидетелей и по ней вышли на подозреваемого. Оказалось, что он уже отбывает наказание в колонии за другое преступление. Мужчина признался в содеянном и выдал соучастника преступления.