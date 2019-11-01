  • Петербургские правоохранители задержали пятерых наркодилеров

    01 ноября 2019, 15:32

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге стражи правопорядка поймали пятерых горожан, которые торговали наркотиками на территории Московского и Красносельского районов. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, правоохранители задержали наркоторговцев накануне. Они продавали за наличные кокаин и метадон. Во время обысков у них дома нашли запрещенные вещества, упаковочный материал, электронные весы мобильные телефоны и деньги. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.