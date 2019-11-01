Петербургские правоохранители задержали пятерых наркодилеров

По данным издания, правоохранители задержали наркоторговцев накануне. Они продавали за наличные кокаин и метадон. Во время обысков у них дома нашли запрещенные вещества, упаковочный материал, электронные весы мобильные телефоны и деньги. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.