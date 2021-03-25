Петербургские правоохранители расследуют серию мошенничеств

В Санкт-Петербурге несколько пенсионеров стали жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, с пенсионерами по телефону связывались неизвестные и предлагали вложиться в финансовую платформу, обещая в будущем доход. В результате пострадавшие остались без денег. Общий размер нанесенного ущерба превысил два с половиной миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.