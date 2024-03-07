Криминал 07 марта 2024, 15:19 Петербургские полицейские задержали участников банды, причастных к убийствам в 90-х

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали трех мужчин, которые подозреваются в убийствах участников другой преступной группы в 90-е годы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

По данным ведомства, в 1997 году они жестоким образом расправились с мужчинами 23 и 24 лет. Между участниками разных группировок произошел конфликт из-за кражи денег. Задержанные застрелили мужчин, чтобы напугать остальных членов банды.

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Отмечается, что подозреваемые уже отбывали наказания за другие тяжкие преступления.