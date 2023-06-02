02 июня 2023, 17:35
Петербургские полицейские задержали подозреваемых в хищении 13 миллионов рублей у предпринимателя
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местных жителей, которые подозреваются в хищении 13 миллионов рублей у предпринимателя. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, гендиректору юридической фирмы предложили обменять крупную сумму на валюту, за советом мужчина обратился к знакомому. Тот подговорил своих приятелей, во время назначенной встречи они избили бизнесмена и отобрали все деньги.
Реклама
Отмечается, что подозреваемых спустя несколько недель удалось задержать в Петербурге и Крыму.
Санкт-Петербург
Преступления
Реклама
Реклама