Криминал 08 февраля 2023, 10:22 Петербургские полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого заподозрили в избиении человека. Об этом сообщили «Невские новости»со ссылкой на региональное МВД.

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Избиение произошло на минувших выходных у станции метро «Звездная». Супруга пострадавшего рассказала, что она повздорила с мужем во время отдыха в ночном клубе. Когда они вышли на улицу для продолжения выяснения отношений, к ним подошли четверо незнакомых мужчин, один из которых избил мужа петербурженки. С полученными травмами его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.