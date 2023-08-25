25 августа 2023, 15:24
Петербургские полицейские задержали мужчину с сожительницей, которые до смерти избили мать-пенсионерку
Сотрудники полиции задержали мужчину с сожительницей, которые подозреваются в избиении до смерти пожилой матери в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительным данным, 24 августа в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел труп матери. Прибывшие на место правоохранители задержали младшего сына погибшей и его сожительницу.
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Отмечается, что пара нигде не работает, женщина ранее уже была судима.
Санкт-Петербург
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