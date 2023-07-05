Криминал 05 июля 2023, 17:43 Петербургские полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на охранника

Читать 360tv в

В Петербурге задержали местного жителя, который устроил поножовщину на проспекте Королева. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

По предварительным данным, прохожий поссорился с охранником. Конфликт внезапно закончился поножовщиной. Мужчина вонзил нож в грудь оппонента.

Реклама

Пострадавшего охранника госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении задержанного петербуржца возбудили уголовное дело.

Авторы: