Криминал 24 августа 2023, 16:56 Петербургские полицейские задержали мужчину, хранившего наркотики в коробке из-под кошачьего корма

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который хранил запрещенные вещества в коробке из-под кошачьего корма. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

В ходе досмотра правоохранители обнаружили пакет, в котором лежала коробка, обмотанный изолентой сверток зеленого цвета с почти 500 граммами наркотиков.

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Отмечается, что в настоящее время специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дело.