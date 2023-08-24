24 августа 2023, 16:56
Петербургские полицейские задержали мужчину, хранившего наркотики в коробке из-под кошачьего корма
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который хранил запрещенные вещества в коробке из-под кошачьего корма. Об этом сообщил сайт Piter.tv.
В ходе досмотра правоохранители обнаружили пакет, в котором лежала коробка, обмотанный изолентой сверток зеленого цвета с почти 500 граммами наркотиков.
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Отмечается, что в настоящее время специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дело.
Наркотики
Санкт-Петербург
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