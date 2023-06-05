05 июня 2023, 17:19
Петербургские полицейские задержали банду, грабившую брендовые магазины
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали преступную группу, которая грабила брендовые магазины и пьяных пассажиров такси. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по городу и Ленобласти.
Украденные деньги злоумышленники оставляли себе, вещи продавали через популярные онлайн-площадки. Общая стоимость похищенного составила более 600 тысяч рублей.
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Отмечается, что участников банды заключили под стражу.
Санкт-Петербург
Преступления
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