  • Петербургские полицейские поймали угонщика экскаватора

    03 декабря 2019, 12:30

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге местным правоохранителям пришлось применить табельное оружие при задержании уроженца Карелии, который в конце ноября угнал экскаватор. Подробностями поделились «Невские новости».

    По данным издания, в прошлом месяце за помощью к полицейским обратился мужчина, который рассказал об угоне экскаватора с охраняемой стройплощадки. Его стоимость составляла около шести миллионов рублей.

    Стражи порядка нашли предполагаемого угонщика. При задержании он оказал сопротивление, поэтому правоохранители применили табельное оружие. Похищенный экскаватор нашли и изъяли. Возбуждено уголовное дело.