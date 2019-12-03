Петербургские полицейские поймали угонщика экскаватора

По данным издания, в прошлом месяце за помощью к полицейским обратился мужчина, который рассказал об угоне экскаватора с охраняемой стройплощадки. Его стоимость составляла около шести миллионов рублей.

Стражи порядка нашли предполагаемого угонщика. При задержании он оказал сопротивление, поэтому правоохранители применили табельное оружие. Похищенный экскаватор нашли и изъяли. Возбуждено уголовное дело.