Петербургские полицейские поймали угонщика экскаватора
В Санкт-Петербурге местным правоохранителям пришлось применить табельное оружие при задержании уроженца Карелии, который в конце ноября угнал экскаватор. Подробностями поделились «Невские новости».
По данным издания, в прошлом месяце за помощью к полицейским обратился мужчина, который рассказал об угоне экскаватора с охраняемой стройплощадки. Его стоимость составляла около шести миллионов рублей.
Стражи порядка нашли предполагаемого угонщика. При задержании он оказал сопротивление, поэтому правоохранители применили табельное оружие. Похищенный экскаватор нашли и изъяли. Возбуждено уголовное дело.