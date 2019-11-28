Петербургские полицейские поймали аферистов, укравших у пенсионера один млн рублей

По данным издания, в середине ноября двое злоумышленников попросили 83-летнего пенсионера перевести деньги с помощью его расчетного счета. Они пообещали вознаграждение за оказанную услугу. Пожилой мужчина не заподозрил подвоха и пошел незнакомцам навстречу. В итоге он лишился более одного миллиона рублей. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело.