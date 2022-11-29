Криминал 29 ноября 2022, 15:36 Петербургские полицейские обнаружили у водителя УАЗа оружие с патронами

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции остановили водителя отечественного внедорожника, у которого в салоне оказались четыре ящика патронов и три пистолета. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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По данным издания, мужчину остановили в минувшее воскресение на Колпинском шоссе. Выяснилось, что один из пистолетов и патроны были пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.