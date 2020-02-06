Петербургские полицейские накрыли незаконное игорное заведение

По данным издания, игорное заведение организовал уроженец Дагестана. Оно находилось в квартире на восьмом этаже на улице Крыленко. Мужчина предоставлял своим клиентам доступ к необходимому оборудованию и телекоммуникационной сети. Полицейские изъяли восемь компьютеров и 12 игровых автоматов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.