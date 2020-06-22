Петербургская полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде

По данным издания, у одного из задержанных был интернет-магазин. Он получал заказы на покупку бытовой, цифровой и телевизионной техники за границей, а продавал ее в РФ. Ему помогала супруга и знакомые. Они незаконно перемещали товары через границу и не заплатили таможенных сборов более чем на три с половиной миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.