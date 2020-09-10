Петербургская полиция задержала мужчину, который едва не изнасиловал школьницу

По данным издания, за помощью к полицейским обратилась женщина, у которой пропала дочь. К поискам подключились сотрудники ГИБДД и кинологи.

Служебная собака учуяла след школьницы в том месте, где у нее был последний раз включен мобильник. В результате полицейские нашли пропавшую девочку и ее похитителя в заброшенном здании.

Преступник попытался ее изнасиловать, пригрозив кухонным ножом, но не успел этого сделать. Правоохранители прибыли вовремя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.