Петербургская полиция поймала подозреваемого в угоне «Москвича» стоимостью 10 тысяч
В Санкт-Петербурге местным правоохранителям удалось поймать предполагаемого угонщика отечественного авто. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, в ночь на 4 сентября на улице Брюсовской неизвестный угнал «Москвич» стоимостью 10 тысяч рублей. Затем собственник нашел свою машину в поселке Лесколово. По подозрению в угоне полиция задержала 23-летнего жителя деревни Верхние Осельки. Возбуждено уголовное дело.