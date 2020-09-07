Петербургская полиция поймала подозреваемого в угоне «Москвича» стоимостью 10 тысяч

По данным информагентства, в ночь на 4 сентября на улице Брюсовской неизвестный угнал «Москвич» стоимостью 10 тысяч рублей. Затем собственник нашел свою машину в поселке Лесколово. По подозрению в угоне полиция задержала 23-летнего жителя деревни Верхние Осельки. Возбуждено уголовное дело.