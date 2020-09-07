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    07 сентября 2020, 11:08

    Петербургская полиция поймала подозреваемого в угоне «Москвича» стоимостью 10 тысяч

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге местным правоохранителям удалось поймать предполагаемого угонщика отечественного авто. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, в ночь на 4 сентября на улице Брюсовской неизвестный угнал «Москвич» стоимостью 10 тысяч рублей. Затем собственник нашел свою машину в поселке Лесколово. По подозрению в угоне полиция задержала 23-летнего жителя деревни Верхние Осельки. Возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM