Петербургская полиция поймала группу наркодилеров

По данным издания, организатором оказался уроженец Башкирии. В ходе обысков у него дома и на арендуемой квартире полицейские нашли 55 кустов марихуаны, несколько банок, ведер и бочек с веществом растительного происхождения.

У его помощника стражи порядка обнаружили 12 кустов каннабиса, а также несколько емкостей с веществом растительного происхождения. 23 января сотрудники полиции поймали женщину, у которой в частном доме в Сосново оказалась 23 куста марихуаны, сумки, пакеты и коробки все с той же травой.

Правоохранители нашли у другого наркодилера в СНТ «Юбилейные ручьи» десять кустов марихуаны, банки и мешок с запрещенным веществом. Химическая экспертиза установит общую массу изъятых наркотиков.